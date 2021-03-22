РИАМО - 22 мар. Столичная прокуратура проконтролирует соблюдение прав и дальнейшую судьбу годовалой девочки, которую обнаружили в квартире с мертвой матерью, сообщили в пресс-службе ведомства.

20 марта в столичной квартире нашли тело 38-летней женщины и ее годовалую дочку. Ребенок пробыл в квартире один несколько дней. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

«По поручению прокуратуры города Москвы Савеловская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего, а также проверяет исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о несовершеннолетних», - сказали в пресс-службе.

Также прокуратура проконтролирует соблюдение прав и законных интересов ребенка и дальнейшее жизнеустройство девочки.