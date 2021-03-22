РИАМО - 22 мар. С 1 апреля госуслуга по предоставлению информации и документов о правах на объекты жилищного фонда, зарегистрированных до 31 января 1998 года, будет оказываться в Москве исключительно в онлайн-формате на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2020 году за услугой обратились более 35 тыс. раз, а каждый десятый заявитель использовал электронный формат. С 1 апреля ее можно будет получить исключительно в электронном виде на портале mos.ru», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, пользователи смогут следить за статусом оказываемой услуги в личном кабинете. Ее предоставят в течение 14 рабочих дней, не считая того срока, когда работа над заявлением может быть приостановлена.

Услуга дает возможность получить справку о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах на объект жилищного фонда, справку о переходе прав на объект жилфонда до 31 января 1998 года и другие документы.

Чтобы получить услугу, пользователям надо пройти регистрацию на портале mos.ru. Кроме того, физическим лицам нужно будет получить полный доступ к личному кабинету.​

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