РИАМО - 22 мар. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим снегом, воздух может прогреться до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве от 0 до плюс 2 градусов, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер западный 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 738 мм рт. ст.

Специалисты отметили, что после долгой зимы у некоторых людей могут быть снижены функциональные резервы организма. Чтобы поддерживать хорошее самочувствие, необходимо соблюдать здоровый образ жизни и закаляться.