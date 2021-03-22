РИАМО - 22 мар. В столице начались работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, до конца текущего года будет установлено более 500 тыс. новых счетчиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что данные работы проводятся на бесплатной основе, так как с 1 июля прошлого года ответственность за организацию учета электричества в многоквартирных домах перешла к «Мосэнергосбыту».
По его словам, горожан заранее предупредят о дате замены приборов учета. Замену счетчиков внутри квартир можно запланировать на любое удобное время – вечер рабочего дня или выходной.
Заммэра добавил, что информацию о сроках и порядке проведения работ по замене счетчиков разместят на стендах с объявлениями в подъездах и возле многоквартирных домов в мегаполисе.
С графиком проведения работ по замене приборов учета можно ознакомиться на сайте в разделе «Частным лицам/ Услуги», личном кабинете и мобильном приложении клиента компании «Мосэнергосбыт».
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