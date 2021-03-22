РИАМО - 22 мар. В столице начались работы по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, до конца текущего года будет установлено более 500 тыс. новых счетчиков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что данные работы проводятся на бесплатной основе, так как с 1 июля прошлого года ответственность за организацию учета электричества в многоквартирных домах перешла к «Мосэнергосбыту».

«Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов будут проводиться сразу во всем доме. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет», - отметил Бирюков.

По его словам, горожан заранее предупредят о дате замены приборов учета. Замену счетчиков внутри квартир можно запланировать на любое удобное время – вечер рабочего дня или выходной.

Заммэра добавил, что информацию о сроках и порядке проведения работ по замене счетчиков разместят на стендах с объявлениями в подъездах и возле многоквартирных домов в мегаполисе.

С графиком проведения работ по замене приборов учета можно ознакомиться на сайте в разделе «Частным лицам/ Услуги», личном кабинете и мобильном приложении клиента компании «Мосэнергосбыт».​

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