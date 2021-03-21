РИАМО - 21 мар. На территории столицы до утра 22 марта прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, слабый гололед и гололедица, также ожидается ветер с порывами до 12-17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Будьте внимательны и осторожны! В случае необходимости звоните по телефону «101» или «112», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали парковать машину вдали от деревьев. На дорогах нужно быть предельно внимательными, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, еще следует избегать внезапных для других участников дорожного движения обгонов и перестроений.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, не укрываться под деревьями от непогоды.