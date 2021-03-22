РИАМО - 22 мар. В поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа в понедельник состоится региональный образовательный форум «SMM-Волонтерство», сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Кураторы добровольческих объединений, блогеры и волонтеры Подмосковья поделятся опытом развития своих сообществ в разных социальных сетях. Как рассказывать о добрых делах и о волонтерах, как через контент привлекать новых ребят, какие тренды и фишки используют активисты – на эти вопросы ответит форум», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия в рамках образовательной программы особое внимание планируется уделить развитию социальной сети TikTok. Также в форуме предусмотрен развлекательный блок.

Кроме того, все желающие смогут помочь пожилым людям и инвалидам, которые проживают в учреждениях региона. Участники форума смогут сделать денежный взнос или передать бытовую химию, средства для ухода, товары для творчества в благотворительный фонд «Старость в радость».

Форум организован ГУСК Московской области, Всероссийским обществом охраны природы, организацией «Молодая гвардия Единой России», администрацией Наро-Фоминского округа и Дворцом культуры и спорта «Тамань».​