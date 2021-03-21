РИАМО - 21 мар. Работы по ремонту моста через реку Оку на 115 км автодороги М4 «Дон» между городскими округами Кашира и Ступино запланировано закончить в следующем году, готовность объекта составляет 20%, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Капитальный ремонт на объекте начался весной 2020 года.

«Сейчас мостовики занимаются установкой необходимого оборудования и техники для демонтажа трех русловых пролетов и трех опор. Кроме того, укрепляют насыпь подхода к мосту со стороны города Каширы методом струйной цементации грунтов», - говорится в сообщении.

Также рабочие занимаются усилением существующих фундаментов двух новых опор моста.

«Выездное совещание и осмотр объекта показали, что на сегодняшний день специалисты подрядной организации работают в соответствии с календарным графиком», — отметил заместитель главного инженера Тимур Берхамов.

Он напомнил, что проект предусматривает работы в один этап с полным закрытием движения по существующему мосту и организацией объезда по сети действующих дорог.

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