РИАМО - 21 мар. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого подозревают в получении взяток, вечером в воскресенье планируют доставить в Москву, сообщает «Интерфакс».

Его разместят в изоляторе временного содержания в столице до избрания меры пресечения.

«Следствие будет ходатайствовать об аресте губернатора, судебное заседание, как ожидается, состоится в понедельник», - сказал информированный источник.

Белозерцева задержали 20 марта по подозрению в получении взяток от главы фармкомпаний «Биотек» Бориса Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Общая сумма взяток с января по сентябрь прошлого года составила свыше 31 млн рублей.

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