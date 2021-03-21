РИАМО - 21 мар. В Серпухове и Сергиево-Посадском городском округе начался снегопад, также отмечается порывистый ветер, сообщают корреспонденты РИАМО.

Небольшой снег пошел в Серпухове. Неинтенсивные осадки в течение 10 минут усилились, из-за этого ухудшилась видимость на дорогах. Из-за сильного ветра передвигаться по улицам довольно сложно. Тем не менее дороги в городе свободны, а снег не успевает покрывать тротуары.

Снегопад идет в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Порывы ветра закручивают мелкие снежинки, а также сдувают снег с крыш домов. На почищенных машинах во дворах уже образовался небольшой слой снега.

В Подмосковье из-за ветра с порывами до 17 м/с объявили «желтый» уровень погодной опасности до 20 часов 22 марта, из-за гололедицы - до 12 часов 22 марта.

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