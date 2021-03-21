РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Порядка 1,5 тысячам посетителей торговых центров в городском округе Люберцы напомнили о противопожарных правилах и раздали соответствующие информационные листовки, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Черепанов.

Акцию в выходные провели сотрудники Люберецкого территориального управления «Мособлпожспаса» совместно с Люберецким отделом надзорной деятельности и профилактической работы.

«В рамках недопущения возникновения пожаров, а также для снижения травматизма при возгораниях наши сотрудники совместно с Люберецким отделом надзорной деятельности и профилактической работы провели акции в торговых центрах Люберец, например, в «Текстиль Профи» и многих других», - сказал Черепанов.

Он добавил, что спасатели раздали порядка 500 информационных листовок.

«Данная работа плановая и проводится на территории Люберец и соседних округов регулярно», - заключил собеседник.