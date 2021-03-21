РИАМО - 21 мар. На улице Хабарова в новой Москве мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, избил сотрудника ГИБДД, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МВД России.

«Инцидент произошел в районе 2 часов ночи. Гражданин, имея признаки опьянения, нанес телесные повреждения сотруднику ГИБДД и повредил служебный автомобиль», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дебошира задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Материалы по данному делу будут переданы в органы следствия.

По его словам, сотрудник ГИБДД с ушибами обратился в медицинское учреждение.​