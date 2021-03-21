РИАМО - 21 мар. Специалисты зафиксировали подорожание квартир в новостройках в Москве и Санкт-Петербурге, рост цен начался после непродолжительной стагнации, сообщает газета «Коммерсант».

Жилье растет в цене по ряду причин – издержки девелоперов, дефицит предложений и программа льготной ипотеки.

«В Москве, согласно расчетам ЦИАН, новостройки сейчас в среднем стоят 245,8 тыс. рублей за 1 кв. м. За месяц это значение выросло на 6%, а за год — на 21%», - говорится в сообщении.

По данным руководителя департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослава Дарусенкова, за месяц цены на жилье в среднем выросли больше чем на 10%. Средняя цена за «квадрат» составила 286 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что в столице на увеличение стоимости квартир влияет и новая формула расчета платы за изменение вида разрешенного использования земли.

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