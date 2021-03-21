РИАМО - 21 мар. Пожарные потушили загоревшийся мусор в подсобном помещении жилого дома на улице Плющиха в столице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Информация о пожаре поступила в 18:19. Возгорание мусора происходило в подсобном помещении по адресу: ул. Плющиха, д. 22 (ЦАО).

«Принятыми мерами возгорание локализовано в 18:46, а в 18:51 - ликвидировано», - говорится в сообщении.

В жилой части здания задымления не было. Люди вышли из дома в целях безопасности.

Площадь пожара составила 9 кв. м.