РИАМО - 21 мар. Российские торговые сети отметили, что интерес покупателей на заменители мяса увеличился с началом Великого поста, передает Федеральное агентство новостей.

Великий пост в текущем году проходит с 15 марта. Он продлится до Пасхи, которую православные будут праздновать 2 мая. В пост нельзя употреблять ряд продуктов, в том числе мясо, яйца, молоко и так далее.

«По информации сети «Азбука вкуса», спрос на растительное мясо за это время вырос примерно на 15%. Это вполне коррелирует с числом постящихся людей», - говорится в сообщении.

Продажи соевого мяса с 15 по 19 марта на Ozon выросли на 48% по сравнению с предыдущей неделей.

Коровье молоко россияне в пост стремятся заменить растительными аналогами. Наиболее предпочтительными для покупателей являются кокосовое молоко и соево-банановый молочный напиток. Спрос на растительное молоко на Ozon увеличился на 17% с 15 по 19 марта по сравнению с предыдущей неделей.