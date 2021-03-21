РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил сотрудников сферы ЖКХ городского округа Подольск с профессиональным праздником и пожелал им большого счастья и крепкого здоровья.

Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмечают День работников ЖКХ.

«Дорогие подольчане! Поздравляю вас с Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Этот профессиональный праздник объединяет всех, кто создает комфортные и безопасные условия жизни людей, обеспечивает ритмичную деятельность любых учреждений и предприятий Подольска», - написал Максимович на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что коммунальным службам зачастую приходится работать в непростых условиях, нередко и в круглосуточном режиме. Депутат поблагодарил сотрудников этой сферы за их труд. А также пожелал им долгих лет процветания и удачи.

«Искренне желаю большого счастья, крепкого здоровья, постоянных успехов в жизни и в работе. С праздником», - заключил он.