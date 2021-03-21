РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В городском округе Люберцы опубликовали график работы выездных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции с 22 по 28 марта, сообщила первый замглавы администрации муниципалитета Ирина Назарьева.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы, информирую вас о графике работы пунктов вакцинации от Covid-19 с 22 по 28 марта. 23 марта пункт будет работать с 11:00 до 19:00 в ТЦ «Орбита», с 12:00 до 20:00 - в «Леруа Мерлен», - написала Назарьева в своем Instagram-аккаунте.

24 марта с 10:00 до 17:00 можно будет привиться от Covid-19 в медцентре «Марусино», с 11:00 до 19:00 - в ТЦ «Светофор» и Люберецких торговых рядах, а также в МФЦ. 25 марта с 10:00 до 12:00 вакцинация пройдет в центре «Активное долголетие», с 11:00 до 19:00 - в ТЦ «Орбита», с 12:00 до 20:00 - в «Леруа Мерлен».

26 марта с 11:00 до 19:00 сделать прививку можно будет в МФЦ. 27 марта с 11:00 до 19:00 жителей ждут на вакцинацию от коронавируса в ТЦ «Орбита», ТЦ «Светофор», ТЦ «Текстиль-профи», ЖК «Люберцы», МФЦ, с 12:00 до 20:00 - в «Леруа Мерлен», с 14:00 до 17:00 - в медцентре «Марусино». 28 марта с 11:00 до 19:00 вакцинация пройдет в Люберецких торговых рядах.

Предварительная запись в выездные пункты вакцинации не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС.

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21 МАРТА

- Гинцбург сообщил, что антитела к Covid‑19 не вырабатываются у 20% переболевших. Данной категории населения следует привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

- Футболисты сборной РФ сдали тесты на Covid‑19 перед отборочным этапом чемпионата мира. Эта процедура является обязательным требованием УЕФА перед проведением официальных матчей.

- Еще 1371 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. За сутки госпитализировано 692 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 9 299 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 648 больных. В Москве - 1511.