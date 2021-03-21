РИАМО - 21 мар. Возгорание произошло в квартире в селе Подхожее в городском округе Серебряные Пруды, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:28. Случился пожар в квартире по адресу: городской округ Серебряные Пруды, село Подхожее, дом 5.

«В 14:27 - ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

Возгорание в квартире тушили восемь человек и две единицы техники.

При пожаре жителям региона рекомендуют звонить в ГУ МЧС России по Подмосковью по телефону доверия 8-498-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.