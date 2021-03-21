РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Специалисты «Водоканала» Подольска промыли наружные сети многоквартирных домов жилого комплекса «Сосновка» в микрорайоне Климовск, говорится в письме учреждения, появившемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«По вопросу качества водоснабжения по адресу: микрорайон Климовск, Больничный проезд, дом 2, корпус 2 и дом 2, корпус 1 (ЖК «Сосновка»,- ред.) сообщаем, что специалистами МУП «Водоканал» были осуществлены мероприятия по промывке наружных сетей холодного водоснабжения, после чего испытательным центром контроля качества воды МУП «Водоканал» в присутствии УК были отобраны пробы холодной воды на вводе в данные дома»,- говорится в сообщении.

Данные лабораторных исследований по бактериологическим и химическим показателям соответствуют СанПиНу.

«Нами было направлено соответствующее обращение в адрес управляющей компании МУП «СЕЗ» с рекомендациями о необходимости проведения работ по промывке внутридомовых сетей водоснабжения»,- заключается в письме.