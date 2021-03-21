РИАМО - 21 мар. В ближайшие часы на Москву обрушится непогода – ожидается снег, мокрый снег, усиление ветра до 17 м/с и гололедица, водителям рекомендовали быть внимательными на дороге, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Такие погодные условия сохранятся до утра 22 марта.
«Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать внезапных маневров – обгонов и перестроений», - говорится в сообщении.
Пешеходам рекомендовали быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями от непогоды.
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