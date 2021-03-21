РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Сотрудники ГИБДД совместно с активистами движения «Родительский патруль» напомнили школьникам Подольска о правилах перехода проезжей части, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

На пешеходных переходах городского округа Подольск, расположенных вблизи школ, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с родительской общественностью провели мероприятие по контролю передвижения юных участников дорожного движения.

«Автоинспекторы и активисты движения «Родительский патруль» напомнили школьникам о правилах перехода проезжей части и использовании световозвращающих элементов», - говорится в сообщении.

Также организаторы мероприятия провели беседы с юными пешеходами о важности концентрации внимания во время участия в дорожном движении и разъяснили, почему наушники, гаджеты и капюшоны могут стать причинами дорожно-транспортных происшествий.