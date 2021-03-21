РИАМО - 21 мар. Московскому областному государственному академическому театру «Русский балет» в воскресенье исполняется 40 лет, культурное учреждение стало лидером не только в России, но и за ее пределами, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

За это время под руководством выдающегося танцовщика с мировым именем, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева он стал одним из лидеров хореографических коллективов страны. И не только. Театр хорошо знают и любят за рубежом. Гастроли с триумфом проходили на престижных сценах во Франции, Индии, Португалии, Мексике, США.

«Распоряжением губернатора Андрея Воробьева в октябре 2020 года «Русскому балету» присвоен статус «академического театра». Этого звания удостаиваются только лучшие, имеющие особую популярность у зрителей, уважение в профессиональной среде. Сегодня в России более 900 театров и лишь 65 из них имеют такой престижный статус», - говорится в сообщении.

Начиналась биография коллектива всего с 16 танцовщиков, сейчас труппа театра состоит уже из более 90 человек. Среди них заслуженные артисты, лауреаты международных конкурсов, обладатели Гран-при и профессиональных наград. Исполнительский состав ежегодно пополняется молодыми талантами - выпускниками лучших хореографических учебных заведений России.

«Русский балет» характеризует богатый репертуар, собственный неповторимый почерк, высокая исполнительская культура и огромный творческий потенциал. Театр бережно сохраняет шедевры классического наследия и при этом всегда привносит что-то новое. Большое признание ему принесли авторские постановки Вячеслава Гордеева, сделанные с безукоризненным вкусом - от хореографических миниатюр до спектаклей разных жанров и стилей.

«Поздравляем театр с юбилеем и желаем продолжать радовать зрителей яркими спектаклями!» - отмечается в материале.

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