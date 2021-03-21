РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мар. Полицейские в Королеве нашли пропавшую 14-летнюю Полину Ефремову, она жива и ее здоровью ничего не угрожает, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Полина Ефремова ушла из дома 19 марта. Родители обратились с заявлением в полицию.

«Четырнадцатилетнюю Полину Ефремову нашли. Никаких противоправных действий в отношении нее не производилось, девочка передана родителям», – сказала Еруновская.

С родителями и девочкой проведена профилактическая беседа.