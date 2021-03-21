РИАМО - 21 мар. В больницу Москвы отправлен годовалый ребенок, который пробыл несколько дней в столичной квартире вместе с мертвой матерью, сообщает ТАСС.

Сейчас за жизнь девочки борются медики.

«Девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами», - сказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Она отметила, что судьбу девочки будут решать позже, у малышки есть родственники.

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