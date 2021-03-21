РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мар. В Королеве ликвидировали шесть точек несанкционированной торговли, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель управления потребительского рынка и услуг администрации Королева.

Сотрудниками управления совместно с сотрудниками УМВД по городскому округу Королев была выявлена и пресечена торговля без соответствующих разрешений, в неустановленных для этого местах.

«Всего было выявлено 6 мест с несанкционированной торговлей, эти точки были ликвидированы. Сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правонарушениях», - сказал собеседник агентства.

Администрация городского округа Королев напоминает, что на территории муниципалитета уличная несанкционированная торговля строго запрещена.

Рейды по пресечению несанкционированной торговли на территории города будут проводиться регулярно. В случае выявления несанкционированной̆ торговли просим сообщать в дежурную часть УМВД России по Королеву по телефону: 8(495)511-59-00 или в Direct управления потребительского рынка и услуг.