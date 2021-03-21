РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 24 марта ответит на вопросы жителей в рамках традиционной онлайн-встречи.

«В среду, 24 марта, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы в режиме онлайн. Обсудим содержание и развитие дорожной сети #Люберцы, а также ряд других наиболее актуальных тем», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Свои вопросы можно отправить на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8 (800)600-21-85.

Трансляцию можно будет посмотреть в аккаунте главы в Instagram и на странице «ВКонтакте» 24 марта в 18:00.