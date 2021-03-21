РИАМО - 21 мар. В ближайшие 2-3 часа и до утра 22 марта в Подмосковье ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

При гололедице пешеходам советуют не спешить и передвигаться осторожно, учитывая неровности поверхности. Пожилым гражданам для безопасности лучше пользоваться тростью с резиновым наконечником или специальной палкой с заостренными шипами.

«Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля», - говорится в сообщении.

За рулем нужно соблюдать скоростной режим, а также избегать резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию со следующими впереди автомобилями.

Также жителям напомнили, что при снеге существует возможность нарушения энергоснабжения, поэтому нужно приготовиться к отключению электроэнергии.