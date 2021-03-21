РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В подмосковных Люберцах с начала 2021 года родились 800 малышей, сообщается в Telegram-канале Московского областного центра охраны материнства и детства.

«Дорогие друзья, знакомьтесь - Роман Эдуардович! Роман еще не знает, что стал 800 малышом в городском округе Люберцы с начала года», - говорится в сообщении.

Роман родился 19 марта в 20:07. Его вес составил чуть более 3,6 кг, рост - 52 см.



Мама мальчика Елена родом из Волгограда, но детей решила рожать в Подмосковье. У нее уже есть дочь Алина, которая родилась в 2020 году.













