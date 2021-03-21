РИАМО - 21 мар. В воскресенье днем в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также в подмосковном Жуковском задержали и отменили 21 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове отменили один рейс. В Домодедове 13 рейсов задержали, два отменили. В Шереметьеве задержаны два рейса.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается два рейса, отменен один.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.