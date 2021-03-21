РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Для детей-инвалидов подмосковного Подольска провели праздник к Международному дню человека с синдромом Дауна, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Международный день человека с синдромом Дауна ежегодно отмечается 21 марта.

«Детский праздник прошел при поддержке руководителя учреждения. В нем приняли участие дети и их родители, состоящие в межрегиональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Рука об руку», - говорится в сообщении.

В программе было шоу мыльных пузырей, аниматоры, а также творческие мастер-классы.