Отрасль такси в последние годы развивается очень бурно. Еще 10 лет назад никто и представить не мог, что для вызова машины никуда не нужно будет звонить, и стоить все будет разумные деньги — ездить в комфортных условиях теперь могут все.

Большие перемены

Сегодня в Москве и области ежедневно более 890 тысяч человек пользуются услугами такси. Для сравнения, в 2010 году в столице этот показатель был на уровне 45 тысяч - разница почти в 20 раз. Пассажиропоток продолжает расти, поэтому и профессия остается востребованной.

22 марта уже больше 100 лет отмечается Международный день таксиста. За несколько дней до праздника мы пообщались с Петром Панкратьевым, соучредителем зеленоградского таксопарка «Я-таксист» о том, какие изменения произошли в сфере такси, кто сегодня работает в таксопарках, и сколько они получают.

В нашем таксопарке около 40 автомобилей, мы расположены в Зеленограде и принимаем заказы «Яндекс.Такси», — рассказывает Панкратьев. — Если говорить о водителях, то у нас много местных, постоянно работают порядка 200 человек.

Таксопарк «Я-таксист» расположен в центре Зеленограда — значит водителям не нужно ездить в Москву на работу, и заказы они могут принимать оперативнее, тем более их сейчас немало. Панкратьев считает, что во многом это происходит благодаря развитию технологий.

Все стало цифровое и от этого заказов стало больше - на каждого водителя теперь много заказов. И поездки, конечно, стали доступнее, еще 7 лет назад нельзя было получить услугу такого качества так быстро и за такие деньги. Пассажирам это нравится.

По словам Петра Панкратьева, пандемия внесла свои коррективы в работу, но в целом люди продолжали пользоваться такси — такой формат безопаснее общественного транспорта.

В такси могут работать абсолютно все

Работать в такси может любой человек: не потому что это легко, а потому что это одна из немногих доступных профессий, которая позволяет зарабатывать.

У нас работают разные люди: и со средним специальным образованием, и с высшим, и с учеными степенями, — говорит Петр Панкратьев. — Есть те, кто всю жизнь в этой отрасли, а есть, например, вышедшие на пенсию госслужащие. Люди постоянно приходят, ведь в этой работе нет ничего постыдного. Такси — одна из тех немногих сфер, куда можно прийти и сразу начать нормально зарабатывать. Конечно, нужно будет трудиться, без этого никак. Доход водителя зависит от времени работы на линии, класса автомобиля и тарифа. — отвечает Петр Панкратьев на вопрос о зарплате таксиста.

Недавно корреспондент «Комсомольской правды» через знакомых попал в закрытые чаты и группы водителей «Яндекс.Такси», где таксисты обсуждают насущные проблемы и делятся информацией о заработке с новичками. Так, водители из Жуковского показывают, что у некоторых заработки за февраль достигают почти 150 тысяч рублей. Таксисты из Дмитрова делятся цифрами от 85 до 160 тысяч рублей, а в Раменском - до 139 тысяч. Даже если предположить, что доходы показывали самые успешные, ситуация очень неплохая.

Такси сегодня выбирают все чаще. В условиях пандемии это, действительно, один из немногих способов добраться до места, не контактируя с большим количеством людей: в этом заинтересованы как водители, так и пассажиры. По словам Панкратьева, пассажиры бывают разные, но в большинстве случаев — это адекватные люди, с которыми комфортно находиться в одном автомобиле. В конце разговора Петр поздравил всех таксистов с праздником и пожелал, чтобы и рынок, и профессия продолжали развиваться.