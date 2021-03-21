РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мар. В Королеве пропала 14-летняя Полина Ефремова, она ушла из дома 19 марта и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Девочка имеет худощавое телосложение. Ее рост составляет 170 см, у нее темно-каштановые волосы и голубые глаза.

Пропавшая была одета в черную куртку по колено, черные джинсы, кроссовки и вязаную шапку.

Сообщить какую-либо информацию о девочке можно по телефонам: 112, 8-800-700-54-52 или 8-926-276-59-21.