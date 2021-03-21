РИАМО - 21 мар. На Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки нет движения поездов от станции «Савеловская» до станции «Владыкино» из-за человека на пути, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», - говорится в сообщении.

Серпуховско-Тимирязевская линия - девятая по нумерации и пятая по длине линия Московского метрополитена. Связывает с центром спальные районы на севере и юге города. На схемах обозначается серым цветом и цифрой «9».

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