РИАМО - 21 мар. Врачи назвали пять главных заболеваний, передающихся по наследству, на первом месте стоят проблемы с сердцем, сообщает Nation News.

Так, если у родителей наблюдаются проблемы с сердцем, то их детям нужно внимательней относиться к питанию и заниматься спортом. Такие меры помогут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Аденоматозные полипы в толстой кишке являются серьезным заболеванием, которое развивается еще в подростковом возрасте. В дальнейшем это может привести к развитию рака толстой кишки», - отмечается в материале.

Также часто по наследству передаются непереносимость глютена и повышенный уровень холестерина. В свою очередь повышенный уровень холестерина приводит к риску возникновения инфарктов и инсультов.

Еще по наследству может передаться депрессия. При этом заболевании помогает работа с психотерапевтом.