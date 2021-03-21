РИАМО - 21 мар. 30 фотоисторий появились перед зданием Северного речного вокзала в Москве в честь Дня работника ЖКХ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Праздник отмечают каждый год в третье воскресенье марта. В настоящий момент в системе ЖКХ Москвы работают около 500 тыс. человек.

«Жители и гости города увидят 30 фотоисторий о дорожных рабочих и водителях спецтехники, инженерах и техниках, кровельщиках и промышленных альпинистах, электромонтерах, диспетчерах, сварщиках, спасателях, экологах и других специалистах», - говорится в сообщении.

Еще на снимках показаны стратегические объекты городского хозяйства. Под каждой фотографией стоит QR-код. Если его отсканировать, можно попасть на сайт проекта, где опубликованы интервью с разными работниками этой сферы.

Выходные в Москве 19–21 марта: фестиваль ко Дню святого Патрика и выставка «Мир тела»>>