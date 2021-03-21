РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мар. Пропавшую 18 марта женщину в Королеве нашли живой, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Молодая женщина Галина Кульчицкая ушла из дома 18 марта около 12:00. Ее разыскивали волонтеры «ЛизаАлерт» в течение двух дней.

«Женщина найдена живой», - сказала Еруновская.

Подробности пропажи Кульчицкой родственники не разглашают. Они поблагодарили всех, кто принял участие в ее поисках.