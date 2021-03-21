РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В Подольске толщина льда на реке Пахре в воскресенье варьируется от 0 до 36 см, замер проводили в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», которую проводят спасательные формирования противопожарно-спасательной службы Московской области. В воскресенье дежурными сменами спасателей в акваториях рек Пахра и Гнилуша, как и накануне, не выявлено ни одного человека.

«На Пахре в местах промера льда спасателями ПСО-17 величина ледяного наста остается неоднозначной и продолжает варьироваться в пределах от 0 до 36 сантиметров. Вдоль береговой черты деревни Житнево на Гнилуше спасатели ПСЧ-214 побывали в узкости реки, где водяной поток увеличивает свою скорость, быстрее снося и разрушая все на своем пути, поэтому на большей территории поверхности толщина льда имеет нулевое значение», - говорится в сообщении.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления не выявлено.