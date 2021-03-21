РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Жительница подмосковного Подольска попросила установить мусорные урны на тротуаре по улице Парковой, обращение по этому вопросу направлено «Мосавтодор», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на отсутствие мусорных урн. Она отметила, что от дома №40 по улице Парковой до школы №29 имени Забродина отсутствуют мусорные урны. Из-за этого на тротуаре много отходов жизнедеятельности животных. Женщина добавила, что в случае, если урны появятся, владельцы животных смогут убирать за своими питомцами.

«Автомобильная дорога и тротуары по улице Парковой находится в собственности Московской области и закреплена на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением Московской области «Мосавтодор». Сотрудниками комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа в адрес ГБУ МО «Мосавтодор» направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность устройства дополнительных урн вдоль тротуара по улице Парковая», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.