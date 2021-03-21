РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. В подмосковных Люберцах в воскресенье стартовало ежегодное открытое первенство городского округа по самбо, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Первенство проходит во Дворце спорта «Триумф».

«Порядка 85 юношей и девушек борются за призовые места. Спортсмены, показавшие достойные результаты, будут защищать честь Люберец на соревнованиях регионального и федерального уровня в составе сборной команды», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Люберцах самбо регулярно занимаются порядка 2 тысяч детей. По словам Ружицкого, с каждым годом этот вид спорта становится все популярнее среди жителей.

«Искренне желаю участникам соревнований удачи и спортивного куража! Смело идите вперед, не бойтесь ошибок и поражений, ведь без них не бывает настоящих побед. Люберцы – территория спорта!» - заключил Ружицкий.