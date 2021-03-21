РИАМО - 21 мар. Участника наркокартеля Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье по криминальному прозвищу Педро экстрадировали из Испании в Москву, сообщается на сайте МВД России.

По данным следствия, обвиняемый из Испании дал задание своему знакомому, который приехал в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года, найти покупателя крупной партии наркотиков. Если бы сделка прошла успешно, то он поставлял бы наркотики в страну регулярно.

«В ноябре 2018 года судно с 7 кг кокаина на борту прибыло из Эквадора. Один из соучастников приехал в морской порт города Санкт-Петербурга и сообщил покупателю номер контейнера с кокаином», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Однако злоумышленник был задержан с поличным после передачи денег. Кортеса объявили в международный розыск.

Его удалось задержать в Мадриде в прошлом году. Он был сразу же передан правоохранителям.