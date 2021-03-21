РИАМО - 21 мар. Кинопоказы в честь 85-летия со дня рождения режиссера Станислава Говорухина пройдут с 29 по 31 марта в сети кинотеатров «Москино», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В эти дни зрители смогут увидеть поздние картины мэтра. Их покажут бесплатно, но желающим нужно будет пройти предварительную регистрацию на сайте.

«29 марта в 16:30 в кинотеатре «Искра» покажут драму про талантливого учителя физики и его научное изобретение «Не хлебом единым» (2005). Одну из главных ролей в киноленте исполнила тогда начинающая актриса Светлана Ходченкова», - говорится в сообщении.

30 марта в 14:00 в кинотеатре «Сатурн» покажут фильм «В стиле jazz». Мелодрама снята по пьесе Ксении Степанычевой. В этот же день в 16:00 состоится показ фильма «Брызги шампанского».

Посетители кинотеатра «Вымпел» 31 марта в 12:00 увидят картину «Пассажирка». В фильме снялись Ирина Пегова, Виктор Сухоруков и Сергей Никоненко.

Также 31 марта в 14:00 в кинотеатре «Спутник» пройдет показ фильма «Артистка». Картина вышла на экраны в 2007 году. В ней сыграли Евгения Добровольская, Мария Аронова, Дмитрий Певцов и Федор Бондарчук.

Станислав Говорухин - советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Родился 29 марта 1936 года, умер 14 июня 2018 года. Снял множество фильмов, среди которых «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок».

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