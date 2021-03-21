РИАМО - 21 мар. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что у 20% людей, переболевших коронавирусом, организм не вырабатывает защитные антитела к инфекции, передает kp.ru.

«Среди переболевших коронавирусом - это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител. Данной категории населения следует привиться от заболевания для гарантированной выработки антител», - сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что вакцины, созданные по такому же принципу доставки генетического материала в клетки, что и «Спутник V», эффективны от новых штаммов Covid-19.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 4 456 869 случаев коронавирусной инфекции, скончались 95 030 пациентов с положительным тестом на Covid-19, выздоровели 4 069 395 человек.

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Текстовая трансляция

21 МАРТА

- Гинцбург сообщил, что антитела к Covid‑19 не вырабатываются у 20% переболевших. Данной категории населения следует привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

- Футболисты сборной РФ сдали тесты на Covid‑19 перед отборочным этапом чемпионата мира. Эта процедура является обязательным требованием УЕФА перед проведением официальных матчей.

- Еще 1371 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. За сутки госпитализировано 692 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 9 299 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 648 больных. В Москве - 1511.