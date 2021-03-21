РИАМО - 21 мар. В Москве и Подмосковье в начале недели температура будет в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов, а с 25 марта начнется метеорологическая весна, температура может повысится до плюс 8-10 градусов, сообщил РИАМО главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник погода будет определяться атлантическим циклоном, поэтому будет пасмурно, небольшой снег. Ночью температура воздуха составит минус 5 - 0 градусов, днем – минус 2 – плюс 3 градуса. Во вторник утром возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха составит минус 7 – минус 2 градуса, днем – минус 3 – плюс 2 градуса, со второй половины дня погода начнет улучшаться», - сказал Тишковец.

Он добавил, что 24 марта будет солнечно и без осадков, а суточные колебания температуры увеличатся, ночью температура воздуха прогнозируется в пределах минус 9 – минус 4 градусов, а днем – плюс 1 – плюс 6.

По его словам, 25 марта также будет солнечно и без осадков. Ночью станет теплее – минус 4 – плюс 1 градус, а днем температура может подняться до плюс 3 – плюс 8 градусов, то есть начнется метеорологическая весна.

«В пятницу температура воздуха ночью составит минус 3 – плюс 2 градуса, а днем – плюс 4 – плюс 9 градусов, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков», - уточнил синоптик.

Он отметил, что на выходных ночная температура ожидается минус 2 – плюс 3 градуса, днем будет от плюс 5 до плюс 10.​

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