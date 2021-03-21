РИАМО - 21 мар. На территории Подмосковья и столицы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье из-за ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности до 20 часов 22 марта, в Москве – с 15 часов 21 марта до 24 часов 22 марта. Также до 12 часов 22 марта в регионе действует аналогичный уровень опасности погоды из-за гололедицы.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской и Воронежской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 22 марта прогнозируется облачная погода, ожидается небольшой снег, местами умеренный. Также на дорогах будет гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, прорывы будут достигать 17 м/с. Температура ночью ожидается от минус 2 до 0 градусов, днем – от плюс 1 до плюс 3.