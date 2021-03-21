РИАМО - 21 мар. Игроки сборной России по футболу сдали тесты на коронавирус в преддверии мартовских матчей отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Газета.ru.

«Эта процедура – обязательное требование УЕФА перед проведением официальных матчей. Надеемся, результаты тестов позволят команде вылететь на ближайшую игру на Мальту в полном составе», — говорится в сообщении.

24 марта российская сборная сыграет с командой Мальты, 27 марта дома состоится игра с футболистами из Словении, а 30 марта россияне встретятся со словаками в гостях.

В состав сборной РФ вошли Антон Шунин, Сослан Джанаев, Юрий Дюпина, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Андрей Жиров, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер. А также Илья Самошников, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Марио Фернандес.

Еще в сборную включили Ильзата Ахметова, Александра Головина, Рифата Жемалетдинова, Романа Зобнина, Алексея Ионова, Далера Кузяева, Андрея Мостового, Магомеда Оздоева, Резиуана Мирзова, Алексея Миранчука, Даниила Фомина.

Кроме того, в состав российской команды попали Артем Дзюба, Антон Заболтный, Александр Соболев.

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21 МАРТА

- Гинцбург сообщил, что антитела к Covid‑19 не вырабатываются у 20% переболевших. Данной категории населения следует привиться от коронавируса для гарантированной выработки антител.

- Футболисты сборной РФ сдали тесты на Covid‑19 перед отборочным этапом чемпионата мира. Эта процедура является обязательным требованием УЕФА перед проведением официальных матчей.

- Еще 1371 человек вылечился от Covid‑19 в Москве. За сутки госпитализировано 692 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 9 299 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 648 больных. В Москве - 1511.