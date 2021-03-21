РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Рабочие отремонтировали два уличных фонаря на Матросской улице в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать уличное освещение. Он отметил, что на Матросской улице не работает освещение на двух столбах.

«Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автомобильной дороге по улице Матросская и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он добавил, что при выявлении неисправного освещения можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу МБУ «ПКБ» по телефону: 8-915-360-15-74.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.