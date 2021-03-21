РИАМО - 21 мар. Водитель скорой помощи устроил стрельбу поздно вечером 20 марта на юге Москвы, пострадал один человек, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Вчера в районе 23 часов на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы произошел конфликт между водителями ВАЗ 2115 и Ford Transit. Водитель автомобиля Ford (скорая помощь – ред.) произвел выстрел в оппонента из травматического пистолета», - сказал собеседник агентства.

В результате конфликта водитель ВАЗ 2115 был доставлен в больницу, а водитель Ford в отделение полиции.

Правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

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