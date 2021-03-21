РИАМО - 21 мар. На столичных улицах и в парках города можно встретить 76 видов деревьев, из них 14 видов ив и шесть — кленов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, на территории мегаполиса можно увидеть красный и черешчатый дубы, ель и граб обыкновенные, айлант высочайший, березу низкую, повислую и пушистую, карагану древовидную, крупнолистную и сердцевидную липу.

«Растет на территории города также европейская лиственница, серая и черная ольха, маньчжурский орех, осина, сибирская пихта, трехлистная птелея, венечный ракитник, ложноакациевая робиния, обыкновенная сосна, западная туя, виргинская черемуха, черемуха Маака, обыкновенный и пенсильванский ясень», - говорится в сообщении

А еще на столичных территориях можно встретить и вовсе экзотические деревья. Речь идет об абрикосе, персике, айве, колючей сливе.

В парках столицы гости могут увидеть сразу 14 видов ив и семь видов тополей, а также шесть видов кленов и четыре вида вязов.