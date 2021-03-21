РИАМО - 21 мар. Медики считают, что сразу после пробуждения нельзя пить кофе, откладывать звонок будильника, а также сразу хвататься за смартфон, сообщает Nation News.

Все эти привычные утренние ритуалы могут обернуться ухудшением самочувствия, а в некоторых случаях даже испортить здоровье.

«Утро должно начинаться не с кофе, предупреждают специалисты. Употребление этого напитка натощак способствует выработке гормона стресса. Откладывание сигнала будильника на 5-10 минут создает иллюзию дополнительного отдыха, однако выспаться за такой промежуток невозможно, и эта привычка лишь делает организм еще более уставшим», - отмечается в материале.

Также не стоит с самого утра проверять сообщения в смартфоне. Это может испортить настроение. От данного ритуала лучше тоже отказаться.

Бессонницу может спровоцировать привычка поваляться в постели с утра. Постель должна ассоциироваться у человека только со сном, дополнительное времяпрепровождение в ней может заставить мозг ассоциировать это занятие с бодрствованием.