РИАМО - 21 мар. Водитель такси в Москве начал стрелять по двум пассажирам, которые отказались оплатить проезд и напали на него, сообщает РЕН ТВ.

Таксист отвез пассажиров из подмосковного Реутова в столичную Некрасовку. Они были пьяны и во время поездки все время меняли адрес прибытия.

«На улице Недорубова, куда прибыла машина, пассажиры заявили, что не собираются оплачивать поездку, и напали на водителя», - говорится в сообщении.

Таксист достал пистолет, в знак предупреждения он выстрелил в воздух, но это не успокоило агрессивных пассажиров. Тогда мужчина направил оружие на них.

Один из пассажиров в результате стрельбы получил травму головы. Он находится в больнице.

По факту данного инцидента организована проверка.

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