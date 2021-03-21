РИАМО - 21 мар. Водитель такси в Москве начал стрелять по двум пассажирам, которые отказались оплатить проезд и напали на него, сообщает РЕН ТВ.
Таксист отвез пассажиров из подмосковного Реутова в столичную Некрасовку. Они были пьяны и во время поездки все время меняли адрес прибытия.
«На улице Недорубова, куда прибыла машина, пассажиры заявили, что не собираются оплачивать поездку, и напали на водителя», - говорится в сообщении.
Таксист достал пистолет, в знак предупреждения он выстрелил в воздух, но это не успокоило агрессивных пассажиров. Тогда мужчина направил оружие на них.
Один из пассажиров в результате стрельбы получил травму головы. Он находится в больнице.
По факту данного инцидента организована проверка.
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