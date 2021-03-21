РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Лучшие игроки хоккейного клуба «Витязь» Подольска провели тренировку для юных спортсменов, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В СШОР «Витязь» для юных хоккеистов прошел мастер-класс от звездных игроков основной команды ХК «Витязь». Для маленьких хоккеистов эта тренировка не первая, но именно ее ребята запомнят надолго, ведь с ними занимались лучшие игроки главной команды Подольска Захар Бардаков, Даниил Пыленков, Данила Моисеев и Егор Воронков», - говорится в сообщении.

Под впечатлением от необычной тренировки остались не только дети, но и их родители. С большим интересом и азартом воспитанники спортивной школы «Витязь» выполняли все задания.